Avião militar russo despenha-se na Síria com 32 pessoas a bordo

Quem seguia no avião teve morte imediata, indica o Ministério da Defesa do país.

14:03

Um avião russo que tentava aterrar numa base na Síria despenhou-se, matando as 32 pessoas que levava a bordo.



Na aeronave, seguiam 26 passageiros e seis tripulantes.



O avião de transporte despenhou-se enquanto tentava aterrar na base aérea de Khmeimim, perto da cidade de Latakia.



Segundo adiantou o Ministério da Defesa do país, as pessoas que seguiam no avião tiveram morte imediata.