Avião onde seguia Marília Mendonça despenhou-se a menos de três quilómetros do aeroporto de destino

Como se prenunciasse a tragédia que a vitimaria dias depois, a cantora brasileira Marília Mendonça, que morreu esta sexta-feira na queda do avião que a levava para um concerto na cidade de Caratinga, interior do estado brasileiro de Minas Gerais, tinha dito há apenas uma semana que tinha a preocupação de deixar um legado para as novas gerações.



Marília, de 26 anos, afirmou na altura que queria mostrar aos mais novos que, se ela conseguiu concretizar o seu sonho e chegar onde chegou, eles também conseguiriam.





"Queremos que você se lembre de nós, que use o nosso exemplo para se encorajar e encorajar outras pessoas. Se pudermos deixar um legado é o da lição de que a Fé, o trabalho e a determinação não movem apenas montanhas, movem o mundo. Nós chegamos lá sem nunca esquecermos o que nos trouxe até aqui", declarou Marília Mendonça ao lado das amigas e também cantoras Maraia & Maraísa, com quem ia começar uma longa digressão por todo o país com o projeto "Patroas".O avião com a cantora despenhou-se numa cascata na região rural de Caratinga, a menos de três quilómetros do aeroporto de destino, perto das 15 horas locais, 18 horas em Lisboa. A aeronave caiu sobre o rio de águas turbulentas mas ficou presa pelas asas nas rochas, o que impediu que afundasse, e posteriormente populares, polícias e os primeiros bombeiros que chegaram seguraram-no com a força dos braços para evitar que fosse arrastado pelo rio.A aeronave, que tinha saído pouco antes da cidade de Goiânia, capital do estado vizinho, Goiás, levava além de Marília um assessor, um productor, piloto e co-piloto. Todos morreram na sequência da queda da aeronave.Marília Mendonça, que deixou um filho, Leo, de um ano e nove meses, era atualmente um dos maiores nomes da música romântica brasileira, autora (começou a escrever letras para outros cantores aos 12 anos) e intérprete de vários grandes sucessos, que já lhe tinham rendido inclusive um Grammy Latino, o Óscar da música.Cantando principalmente desencontros e sofrimento por amor, mas também a força da mulher para recomeçar e seguir em frente, a jovem cantora caiu rapidamente nas graças dos brasileiros e transformou-se num dos nomes de maior sucesso no cenário artístico do Brasil.