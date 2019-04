Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avô atira neto de dois anos para o forno depois de "ver o diabo na criança"

Suspeito foi detido pela polícia num estado de intoxicação alcoólica.

Um homem de 53 anos da Rússia atirou o neto de dois anos para um forno em chamas porque diz ter "visto o diabo na criança".



A criança foi resgatada a tempo de sobreviver mas está ferida com gravidade e tem mais de 50% do corpo queimado. O menino está a lutar pela vida, em coma, ligado a uma máquina que o ajuda a respirar.



Os avós estariam a consumir bebidas alcoólicas momentos antes do homem ter expulsado a mulher de casa e ter agarrado na criança colocando-a no forno.



O suspeito foi detido pela polícia num estado de intoxicação alcoólica. A criança foi salva pela mulher e um vizinho que conseguiram impedir a morte do menino.