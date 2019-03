Avó dá à luz o próprio neto para que a filha pudesse ser mãe

Tracey Smith, de 31 anos, nasceu sem útero o que a impossibilitou de ter filhos.

14:23

Tracey Smith, 31 anos, temeu desde sempre nunca poder vir a ter filhos porque nasceu sem útero, mas a sua mãe surpreendeu tudo e todos quando se ofereceu para ter o neto.



Uma avó, de 55 anos, deu à luz o próprio neto para proporcionar à filha a experiência de ser mãe.

"Apesar da minha idade, eu não estava preocupada em dar à luz. Todo o meu foco, ao longo da vida, tem sido fazer de tudo pelos meus filhos. O facto de ter tido o meu neto não significa que sinta mais apego por ele do que qualquer avó orgulhosa. A Tracey é meu bebé e eu fiz tudo para ela ser mãe", revelou a avó, Emma Miles.

Evie nasceu.





A filha de Emma soube que nunca iria ser mãe aos 15 anos. Nessa altura a Tracey achou "que o mundo ia desabar".



A avó recorreu ao método de fertilização in vitro e procriou o neto dentro do próprio útero. A mulher foi submetida a uma cesariana no passado mês de janeiro, altura em que

"Foi um momento tão emocionante e tão incrível. Eu estava tão nervosa. Tinha receio que acontecesse algo à minha mãe, mas quando ouvi o choro do meu bebé explodi de alegria", contou Tracey citada pelo Daily Mail. "Sou muito grata à mãe pelo incrível presente que nos deu", sublinhou.



O casal casou-se duas semanas depois de o bebé nascer. Segundo avança o jornal britânico, toda a família vive em plena harmonia e a avó Emma já garante que se for necessário dar um irmão ao pequeno Evie que está "de braços abertos" para fazer, de novo, a filha feliz.