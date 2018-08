'Avó mais sexy do mundo' desvenda segredos da sua figura invejável

Gina Stewart, de 47 anos, revela a bebida que nunca irá beber.

Gina Stewart, de 47 anos, foi apelidada de "avó mais sexy do mundo" no início deste ano devido à sua invejável forma física que não denuncia a idade. A mulher garante que a sua aparência se deve sobretudo aos cuidados com a alimentação.

"Eu nunca bebi café em toda a minha vida", revela Gina garantindo que afastar-se dessa bebida é um dos maiores segredos da sua beleza e jovialidade. "A minha mãe sempre me disse que o café não era bom para a saúde, e esse foi provavelmente o único conselho dela que eu segui", confessa.

Apesar de ter dois implantes mamários, Gina garante que tudo o resto é beleza natural. A mulher segue um estilo de vida sem produtos químicos o que a leva a consumir exclusivamente produtos orgânicos e não beber líquidos de garrafas plásticas.

Gina revela que começa o dia por comer apenas ovos durante a manhã. Ao almoço a mulher como pão de centeio com queijo fresco e abacate. Para a última refeição do dia, habitualmente Gina prepara frango, peixe ou peru com salada ou feijão, brócolos e batata-doce.

"Quando era mais jovem comia o que queria e não engordava nem um quilo, agora já não é bem assim", explica em declarações ao DailyMail.

Gina confessa só ter adotado este tipo de alimentação há dois anos, mas garante que faz uma enorme diferença e que é a base do seu atual aspeto físico. "Ter a minha idade não significa usar cuecas florais da avó, eu para já não vou guardar a minha lingerie sexy", garante a quarentona.

Gina Stewart é atualmente mãe solteira dos seus quatro filhos, o James de 27 anos, Casey de 25, Cody de 22 e Summer de apenas quatro anos de idade.