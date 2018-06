Comer queijo com bolachas pode ajudar a emagrecer

Professor universitário deixa algumas dicas para perder peso.

14:39

Um professor universitário especialista em metabolismo e dietas assegura que comer queijo com bolachas 'crackers' pode ajudar a perder peso. É essa uma das mais controversas dicas deixadas por Tim Spector que, ao Daily Mail , adianta o que fazer para perder os quilos a mais a tempo da praia.A ideia é acelerar o metabolismo e impedir a vontade de comer demais, para conseguir um corpo com menos gordura e mais saudável.Primeiro, é preciso, para fazer com que o corpo demore mais tempo a gastar a energia ingerida e para que o açúcar seja libertado de forma mais faseada depois de cada refeição. Tim Spector relembra que uma dieta com muita fibra ajuda os intestinos e regula a insulina presente no sangue.Para conseguir tal feito, é preciso comer, bem como vegetais como cebolas, alhos e todas as espécies de bagas.Quanto ao queijo propriamente dito, o truque é comê-lo com alguma coisa que desacelere o processo digestivo: se comer queijo, coma-o com bolachas de água e sal ou uma mão cheia de uvas. Esta regra deve ser sempre seguida quando comemos alimentos que são convertidos em energia muito rapidamente, como carbohidratos processados e açúcar: há que comê-los sempre acompanhados de outros alimentos que demorem mais tempo a serem digeridos pelo nosso organismo para prevenir picos de açúcar no sangue.Outra dica a seguir diz respeito aos medicamentos que tomamos. Segundo Tim Spector, ospara o nosso sistema digestivo, que destroem as bactérias dos nossos intestinos e que são fundamentais para se manter um peso saudável.Quando tal já aconteceu, a melhor forma de dar saúde às bactérias que ajudam a manter o peso ée bebidas como sauerkraut, kombucha ou kefir, que estão pejadas de microorganismos. Quem não gostar pode sempre optar por iogurte natural ou queijo fresco para obter o mesmo efeito.Se, mesmo assim, a fome ainda imperar, os. Nesse capítulo, convém perceber que nem todas as frutas são de absorção lenta: entre uvas e maçãs, estas últimas são melhores aliadas. Misturar bagas com frutos secos e sementes também é uma boa ideia.Finalmente, nunca é demais relembrar que o, especialmente logo após as refeições, é meio caminho andado para conseguir resultados positivos.