Cientistas descobrem por acaso forma de não engordar

Investigação acredita ter encontrado forma de comer sem ganhar peso.

Uma equipa de cientistas da Universidade de Yale, nos EUA, descobriu acidentalmente uma maneira de comer sem ganhar peso.A descoberta aconteceu totalmente por acaso, enquanto os investigadores tentavam ajudar ratos de laboratório a engordar. Os cientistas em causa estavam a tentar criar um rato com obesidade mórbida, mas acabaram por criar um que come demais, mas não ganha mais peso por isso.Para tal acontecer, foi feita uma alteração genética durante o estudo, que alterou dois genes específicos do animal. Os cientistas acreditavam que, mexendo nesses genes, pertencentes ao sistema linfático, o rato iria aumentar de peso, mas o resultado foi totalmente oposto: apesar de fazer uma dieta altamente calórica, o animal continuava magro porque deixou de conseguir acumular gordura no corpo.Desta forma, e mexendo no sistema imunitário do rato, este acabou por expelir sempre todos os lípidos a mais que consumia e nunca ganhou qualquer peso extra.Com este desenvolvimento surpreendente, a equipa de cientistas acredita agora que poderá desenvolver uma nova droga que poderá ajudar a combater a obesidade. Mas a questão permanece: poderá o resultado ser replicado em humanos?Os cientistas responsáveis pela descoberta acidental acreditam que sim, uma vez que já existe no mercado um medicamento que faz o mesmo efeito, mas é usado para o tratamento de glaucoma, contaram à revista Wired.