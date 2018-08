Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engordar diminui capacidades cerebrais e envelhece precocemente

Estudo revela que excesso de peso pode provocar problemas graves a nível cognitivo.

18:28

Um novo estudo elaborado pelo instituto alemão Max Planck revelou que engordar pode trazer graves problemas a nível cognitivo e cerebral, para além dos já conhecidos problemas de saúde fisícos e do impacto na auto-estima.



Assim, os resultados divulgados concluem que o processo de ganhar peso pode diminuir a velocidade de processamento e a capacidade de resolver problemas. Este processo pode ainda acelerar o processo de envelhecimento.



Estas consequências têm tendência a evidenciar-se mais nas mulheres do que nos homens e ocorre com mais frequência nas pessoas que acumulam gordura na zona abdominal e não noutras partes do corpo.



O estudo, elaborado por neurocientistas através de exames a 2637 cérebros adultos, explica ainda que as pessoas que sofrem de obesidade e excesso de peso são mais propensas a sofrer de demência na terceira idade.



A explicação científica recai sobre o facto do excesso de gordura alterar a estrutura cerebral e o fluxo sanguíneo que este recebe. Esta análise corrobora o já conhecido estudo elaborado pela Universidade de Cambridge, que provava que a obesidade diminui a quantidade de massa branca no cérebro.