Avó vai às compras sem levar os óculos e compra caixa de preservativos... em vez de chá

comprou isto [preservativos] a achar que era chá, e a sua maravilhosa neta tem o trabalho de devolvê-las", escreveu no Facebook.

Uma mulher de 76 anos pediu à neta para devolver uma caixa cheia de preservativos após os ter comprado por engano.A avó foi fazer as suas compras habituais, mas não levou os óculos. O esquecimento valeu-lhe uma compra que está a gerar muitas partilhas nas redes sociais. Rosemarie queria comprar chá, em vez disso levou para casa um pack de 30 preservativos.Ao chegar a casa estranhou o valor elevado das poucas compras que tinha trazido da loja e acabou por perceber, juntamente com o marido, o que tinha trazido para casa. Envergonhada, pediu à neta de 29 anos que devolvesse a caixa que não resistiu em partilhar o insólito engano no Facebook."Portanto, a minha avó

"Por isso, por favor, se alguém me vir a devolver, não julgue. Eu sei que o Dia dos Namorados está a chegar, mas eu não os uso e custam 17 libras [cerca de 20 euros]. Tudo o que ela queria era os seus saquinhos de chá de Yorkshire", conclui na publicação.