Bactéria que provoca doença grave encontrada pela primeira vez nos EUA

Uma bactéria que pode provocar doença grave foi encontrada pela primeira vez em amostras de solo e água nos EUA.



A informação foi divulgada esta quarta-feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).







O CDC emitiu já um alerta de saúde para os médicos estarem atentos a possíveis sintomas da doença, incluindo tosse, febre e dor no peito.



A bactéria estará presente naquela região norte-americana desde, pelo menos, 2020, quando foi descoberto um caso da doença. O segundo caso foi detetado em maio deste ano, o que levou o Departamento de Saúde do Estado do Mississippi e o CDC a recolherem amostras ambientais de solo, água e matéria vegetal das propriedades dos pacientes e das áreas próximas que frequentavam.



De acordo com um estudo, citado pelo jornal The New York Times, cerca de uma em cada 4600 pessoas expostas têm a doença.

A bactéria já tinha sido encontrada anteriormente em várias partes do sul da Ásia, da África e da Austrália, ou seja, em regiões com climas tropicais e subtropicais. O mesmo clima tem-se verificado no sul do Mississippi.