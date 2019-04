Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Balanço do ciclone sobe para 38 mortos em Moçambique

Governo estima em 168 mil o número de pessoas afetadas pelo Kenneth.

Por Ricardo Ramos | 09:12

O número de vítimas da passagem do ciclone ‘Kenneth’ pelo Norte de Moçambique disparou esta segunda-feira para 38 mortos, à medida que vão sendo conhecidos as verdadeiras dimensões da segunda grande tempestade que se abateu sobre o país no espaço de poucas semanas.



Muitas localidades remotas continuam isoladas pelas inundações e sem comunicações ou energia elétrica desde que o ciclone atingiu a região, na madrugada de sexta-feira, pelo que é difícil ao governo fazer uma estimativa da verdadeira dimensão das perdas humanas e materiais.



Recorde-se que o anterior balanço, divulgado no domingo, referia apenas cinco mortos.



As operações de resgate e distribuição de ajuda humanitária estão a ser prejudicadas pela chuva torrencial, que impede os helicópteros de voar, forçando as autoridades a recorrer a canoas para levar auxílio às povoações.



O governo calcula que mais de 168 mil pessoas tenham sido diretamente afetadas pelo ciclone, que arrasou milhares de casas na ilha de Ibo e nas regiões de Macomia e Qissanga, todas na província de Cabo Delgado, cuja capital, Pemba, tinha ontem vários bairros "com água pela cintura".



O alerta para inundações continua em vigor em grande parte da província, onde cerca de 20 mil pessoas estão abrigadas em 30 centros de acolhimento.