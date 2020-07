Banksy mostra a cara durante trabalho no metro de Londres. Veja as imagens

Banksy realizou uma nova obra. Desta feita, no metro de Londres. O artista que habitualmente é bastante discreto durante a realização dos seus trabalhos, publicou um vídeo onde 'mostra' o rosto.O artista pintou várias carruagens do metro em Londres com ratos e mensagens ligadas à pandemia de coronavírus. Durante os trabalhos, Banksy aparece mesmo a pedir aos passageiros para se afastarem.Durante todo o trabalho, Banksy aparece com máscara e equipamento de proteção, como se pertencesse a uma equipa de desinfeção. O trabalho foi chamado de "If you don't mask - you don't get".