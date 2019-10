Catalunha a ferro e fogo: Dois manifestantes atropelados pela polícia e vários carros em chamas

de protestos de

independentistas na Catalunha, em resposta às condenações de dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência em 2017, esteve até ao fim da tarde desta quarta-feira com um ambiente mais tranquilo. Porém, o final de noite trouxe milhares de pessoas para as ruas e a tensão disparou quando alguns manifestantes começaram a atirar pedras e garrafas com ácido contra a sede do Departamento do Interior da Generalitat, em Barcelona, nos primeiros confrontos do dia entre grupos radicais e os Mossos d’Esquadra.









Em Tarragona dois manifestantes foram atropelados por uma carrinha dos Mossos d'Esquadra.



Ao início da noite, o presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, disse que o executivo ia "garantir os plenos direitos e a manutenção da ordem na Catalunha", mas que não pensava aplicar medidas excepcionais na região. Durante a noite, vários líderes independentistas demarcaram-se dos atos de violência, apelando à luta pacífica pela república.

O passar do tempo agudizou a situação: chegaram a contar-se mais de 40 focos de incêndio pela cidade e ainda não há números certos de caixotes do lixo e carros queimados. A gravidade dos incidentes originou novos confrontos entre os independentistas mais radicais e as forças de segurança. Uma pessoa foi detida e 14 foram identificadas. Há registo de 11 feridos, pelo menos.Ao início da noite, o presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, disse que o executivo ia "garantir os plenos direitos e a manutenção da ordem na Catalunha", mas que não pensava aplicar medidas excepcionais na região. Durante a noite, vários líderes independentistas demarcaram-se dos atos de violência, apelando à luta pacífica pela república.

O terceiro dia

Já na noite de terça-feira Barcelona se tinha tornado cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.

O Tribunal Supremo espanhol condenou na segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Assim que foi conhecida a sentença, uma série de grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

A polícia antidistúrbios carregou sobre um grupo que protestava no exterior do aeroporto de Barcelona enquanto outros grupos separatistas incendiaram pneus para impedir a circulação de comboios e alguns bloquearam a circulação rodoviária em estradas da região.



Já de madrugada, o presidente da Generalitat, Quim Torra, fez uma curta declaração distanciando o movimento independentista dos conflitos organizados por grupos radicais. "Faço um apelo à calma e à serenidade. O movimento independentista nunca foi, nem é violento", recordou, reforçando: "não há justificação nem para queimar carros, nem para actos de vandalismo". Na sua declaração, o presidente do governo regional relembrou as Marchas pela Liberdade, realizadas de forma pacifista esta quarta-feira e nas quais participaram vários 'ministros' regionais, considerando-as "um exemplo magnífico".



"É normal e bom que protestemos contra uma sentença injusta e absolutamente aberrante", continuou, para voltar a distanciar-se dos confrontos violentos que marcaram os últimos dias. "Não podemos aceitar que poucos, que não nos representam, destruam o caminho que tem seguido o independentismo".



"A 1 de outubro derrotámos o Estado sem destruir nada. O independentismo constrói, não destrói", acrescentou, referindo-se ao referendo não oficial realizado na Catalunha em 2017 e que está na origem das condenações decididas esta segunda-feira. "Repito: serenidade, determinação, civismo e não violência. Boa noite", finalizou.



Em Madrid, uma manifestação de solidariedade reuniu cerca de 500 pessoas. De acordo com a Europa Press, houve três detidos por desordem pública e atentado contra a autoridade.