Violência na Catalunha coloca jogo entre Barcelona e Real Madrid em risco

O clima de tensão e violência na Catalunha após a condenação dos dirigentes independentistas pelo Supremo Tribunal espanhol pode colocar em causa a realização do clássico de futebol entre o Barcelona e o Real Madrid, agendado para o próximo dia 26. O próprio governo espanhol estará a pressionar a Liga e os clubes para adiarem o jogo face ao risco de violência e de politização da partida.De acordo com a imprensa espanhola, a Liga propôs inverter a ordem das partidas entre os dois rivais, jogando primeiro no Santiago Bernabéu, em Madrid, e só na segunda volta em Camp Nou, mas esta hipótese foi rejeitada pelo FC Barcelona. O governo de Madrid, no entanto, "não considera razoável" que a partida se dispute em Barcelona nesta altura, pelo que se fala de um possível adiamento para dezembro.Entretanto, o líder do governo catalão, Quim Torra, recusou ontem condenar a violência dos manifestantes que na terça-feira atacaram a polícia e ergueram barricadas em chamas no centro de Barcelona, apesar de os atos violentos terem sido condenados por várias figuras do movimento separatista, incluindo os nove dirigentes que foram condenados por sedição pelo Supremo Tribunal espanhol.Questionado durante uma marcha independentista em Girona, Torra fugiu à questão, dizendo que os protestos pacíficos "demonstram o melhor do povo catalão". Mais tarde, escreveu no Twitter: "A violência não me representa", frase que não constitui uma condenação explícita.O PM Pedro Sánchez disse ontem que "todas as opções estão em aberto" para lidar com a crise na Catalunha, mas recusou o pedido do líder do PP, Pablo Casado, para iniciar já os trâmites para voltar a aplicar o Artigo 155 da Constituição e suspender a autonomia da região.Sánchez recusou ainda aplicar a Lei de Segurança Nacional, que daria mais poderes à Polícia Nacional, porque até agora a colaboração entre as forças de segurança nacionais e a polícia catalã tem sido "impecável".O conselheiro do Interior do governo catalão, Miquel Buch, elogiou a atuação da polícia e atribuiu a violência a "grupos provocadores e agitadores". "Imagens de incêndios, barricadas e violência são intoleráveis", afirmou.O Ministério do Interior enviou mais 200 efetivos das forças antimotim da Polícia Nacional para a Catalunha para reforçar o contingente já no terreno.O Tribunal Constitucional advertiu o líder catalão, Quim Torra, de que pode incorrer em responsabilidade penal se ignorar os seus autos e sentenças.Manifestantes independentistas voltaram ontem à noite a enfrentar a polícia em frente ao Departamento de Interior da Generalitat, em Barcelona.