Barco português com 5400 quilos de droga intercetado na costa de Espanha. Há quatro detidos

Um barco de pesca português foi intercetado esta quarta-feira na costa de Huelva, em Espanha, com 5400 quilos de droga. O Serviço de Vigilância Aduaneira espanhol prendeu os quatro tripulantes da embarcação, inclusive um homem de nacionalidade portuguesa.A embarcação chama-se 'Praia de Monte Gordo' e o detido português era o capitão do barco, de acordo com o jornal espanholl Huelva Informácion.As autoridades entregaram o processo ao Tribunal de Investigação de Ayamonte.Este é o segundo barco português a ser intercetado com droga na costa mediterrânia em menos de uma semana.