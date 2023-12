Baterista dos Mötley Crüe acusado de abusar sexualmente uma mulher num helicóptero

Tommy Lee, baterista dos Mötley Crüe, foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher durante uma viagem de helicóptero, em 2003.



Uma mulher, cuja identidade é desconhecida, deu esta semana entrada com um processo judicial contra o baterista. Afirma ter sido levada para o helicóptero de Lee "sob falso pretexto", tendo-lhe sido oferecida uma viagem turística a San Diego pelo piloto pessoal do músico, David Martz, segundo avança o The Guardian.

Durante a viagem, Lee terá consumido drogas e álcool com David, antes de ter "apalpado à força, beijado, e penetrado a mulher com os seus dedos e forçá-la a ter sexo oral".



Segundo se lê na ação judicial, a queixosa "estava a chorar, mas não tinha para onde ir. Estava presa, com pouca mobilidade para sair do cockpit".

No processo, a mulher afirma não ter apresentado queixa às autoridades, à altura, por não acreditar que a polícia tratasse o seu caso com seriedade e que se tratava de um incidente isolado.



Contudo, depois percebeu que Lee e Martz tinham "um histórico de conduta indecente e ilegal no helicóptero" e isso "levou-a a acreditar que uma queixa não daria em nada", pode ler-se no processo.



Tommy Lee já tinha sido preso durante seis meses em 1998 por ter agredido fisicamente a sua ex-mulher, Pamela Anderson.