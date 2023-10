A atriz britânica Julia Ormond, de 58 anos, processou Harvey Weinstein por assédio sexual, numa ação judicial que exige igualmente indemnizações à Disney, Miramax e Creative Artist Agency (CAA), empresas que optaram por esconder as agressões.









Segundo a imprensa norte-americana, Ormond alega que o produtor - que se encontra na prisão a cumprir uma pena de 23 anos por crimes sexuais - a forçou a praticar sexo oral após um jantar de negócios em Nova Iorque, há 28 anos. No processo, que deu entrada num tribunal nova-iorquino, a atriz conta que os representantes da CAA e da Disney (proprietária da Miramax), tinham conhecimento do comportamento predatório de Weinstein, mas nada fizeram para a proteger e ainda a convenceram a não apresentar queixa.

Miramax e CAA acabaram por rescindir com a atriz, o que afetou a sua carreira. Weinstein foi condenado em 2020 por abusos se- xuais e violação. Entre as vítimas contam-se as atrizes Mira Sorvino, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Asia Argento e Rose McGowan.