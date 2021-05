Depois de ter ficado provado que o jornalista Martin Bashir coagiu a princesa Diana, através de documentos falsos, a dar a polémica entrevista à BBC, em 1995, em que, entre outras coisas, esta afirmou que o casamento com Carlos não resultou porque eram três na relação, a estação enfrenta agora severas consequências.Após a conclusão da investigação, a BBC já fez saber que irá devolver os prémios arrecadados com a mediática entrevista, como um BAFTA, e compensar os profissionais cujas carreiras foram afetadas.O príncipe William disse que as falhas da BBC “contribuíram para o medo e paranoia” da mãe.