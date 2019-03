Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé afoga-se na banheira enquanto mãe fala ao telemóvel durante 47 minutos

Banheira havia sido cheia com 30 centímetros de água quando a mãe se ausentou, nos Estados Unidos.

10:24

Uma bebé de um ano afogou-se na banheira enquanto a mãe falava ao telemóvel, numa conversa que durou 47 minutos, em Flintshire, perto do País de Gales, concluiu o tribunal.



Segundo avança a BBC, o caso remonta a 2015 - só agora foi conhecido - e conta que a filha de Sarah Morris, Rosie, morreu em casa, mas o tribunal nega a hipótese de homicídio por negligência.



De acordo com a mesma fonte, a banheira havia sido cheia com 30 centímetros de água quando a mãe se ausentou para falar ao telemóvel.



A mulher também nega a acusação de homicídio e crueldade infantil. Segundo o juiz, a mãe estava a falar ao telefone com a companheira Sarah Swindells e ia "espreitando" esporadicamente a criança.



De acordo com o Ministério Público, deixar a criança sozinha durante 47 minutos "não é vigiar".