Bebé colombiano nasce com cauda

Um bebé colombiano nasceu com uma cauda de 13 centímetros nas costas. A anomalia foi fotografada e as imagens já se tornaram virais.



De acordo com o portal Vox Populi Noticias, que relatou o caso, existem menos de 100 casos de humanos que nasceram com uma cauda vestiginal.





O especialista que seguiu todo o processo de gestação da criança argumentou que durante as quatro e as oito semanas de gestação, dentro do útero, todos os bebés desenvolvem uma cauda humana. No entanto, o corpo humano possui um gene que faz com que a cauda seja absorvida pelo organismo.



No caso deste bebé, o gene responsável pela absorção da causa não atuou corretamente, permitindo o desenvolvimento da mesma.



O mesmo portal dá conta de que a criança já foi submetida a uma cirgurgia, que durou cerca de uma hora, onde lhe foi removida a cauda.



Esta parte do corpo não tinha nenhuma ligação à coluna ou ao sistema nervoso da criança, o que permitiu a sua fácil remoção.