Bebé de dois anos morre ao disparar contra si próprio

Uma criança de apenas dois anos morreu depois de disparar uma arma contra si própria. O trágico acidente aconteceu em Fresno, na Califórnia, EUA, na casa onde o bebé vivia com os pais, que não estavam presentes.

Os pais da criança não estavam em casa, e o bebé encontrava-se aos cuidados de dois adultos amigos da família, que estavam presentes no momento do disparo.

"No momento do episódio, as duas pessoas encontravam-se no interior da habitação. Nenhum dos adultos era pai ou mãe da criança", garante a polícia local.



A polícia acredita que a arma, uma pistola de calibre 9 mm, pertencia ao pai da criança, mas a investigação prossegue para se apurarem todos os pormenores.

As forças de emergência foram chamadas ao local e o bebé foi levado ao hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Até ao momento ainda não se sabe se a arma estava em casa e pertencia aos pais do bebé ou se tinha sido trazida pelo casal amigo da família.





Fresno Police have obtained a search warrant to process the home where a toddler fatally shot himself. They say the parent was not home at the time of the shooting, but two family friends were. @ABC30 pic.twitter.com/X8vIWUuO0j