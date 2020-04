Bebé de seis meses infetada com coronavírus e com problemas cardíacos luta pela vida

Um bebé de apenas seis meses com problemas cardíacos está a lutar contra o coronavírus. A família da pequena Erin decidiu partilhar a imagem da criança, ligada a uma máquina de oxigénio, para alertar o mundo de que a pandemia de coronavírus é uma coisa séria.



Com apenas seis meses, a menina já enfrentou uma cirurgia ao coração e sofreu com problemas na traqueia e encontrava-se a recuperar.



No entanto, testou positivo para coronavírus na passada sexta-feira e o seu estado clínico agravou-se.



A mãe, Emma Bates de 29 anos, tem estado a acompanhar a menina. Só um dos pais pode estar a acompanhar a filha, por isso, Wayne, o pai, está em isolamento com a sua família em Manchester, em Inglaterra.



A mãe faz apelo no Facebook: "Espero que aqueles que não levaram este vírus a sério leiam isto e espero que agora acreditem".