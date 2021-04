Bebé de sete meses morre após mãe impôr dieta vegana para evitar que criança engordasse

Um bebé de sete meses morreu depois de ter sido obrigado pela mãe a seguir uma dieta vegan, com base em questões religiosas, EUA.O caso ocorreu em Nova Iorque, nos EUA. As autoridades encontraram Kameri Garriques inconsciente em outubro de 2019. Carla, a mãe da criança, de 28 anos, acabou por confessar que o menor seguia uma dieta vegana e exibiu de seguida uma Bíblia para explicar as restrições alimentares do recém-nascido."O veganismo significa tudo na Bíblia", afirmou em entrevista na sua casa em St. Albans, Queens.De acordo com os relatórios das autoridades, citados pelo "New York Port", a progenitora não queria que a criança fosse gorda. No entanto, negou qualquer irregularidade no caso, insistindo que o bebé não estava abaixo do peso.De acordo com o Departamento de polícia de Nova Iorque, o caso está a ser tratado como homicídio.Para além de Kameri, Carla tem ainda mais três filhos, incluindo uma menina de 2 anos, retirada à progenitora após a morte do irmão.A mãe justificou a alimentação com o facto do menino ficar com "infeções na boca" quando era alimentado com fórmulas. Carla admitiu ainda admitiu ainda ao jornal que o menor nunca tinha sido vacinado contra doenças infantis.