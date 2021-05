Bebé "enorme" precisou de dois médicos para nascer

Há bebés que nos surpreendem. Amy Smit, de 27 anos, foi uma dessas mães que não queria acreditar no tamanho do filho quando este nasceu.A mulher de Buckinghamshire já esperava que o bebé viesse a ser alto devido às ecografias demonstrarem isso mesmo, mas nunca imaginou que a criança nascesse com 61 centímetros e 5,440 kg não cabendo sequer nas escalas habituais para recém-nascidos nas maternidades do Reino Unido.Por já esperar que o bebé fosse maior que o habitual, Amy tinha uma cesariana marcada para o dia 25 de março. No dia do parto, o tamanho do bebé obrigou a chamar um segundo médico para o conseguir retirar do ventre da mãe."Estavam todas essas mulheres [que estavam a realizar o parto] pequenas à minha volta, e eu ouvi uma delas a dizer, 'Preciso de ajuda, ele é enorme'", conta Amy sobre o momento do parto."Ele nem cabia na balança quando foram pesá-lo, era muito comprido e largo. Eles tiveram que fazer uma tábua improvisada para equilibrá-lo", continua.A roupa que o casal tinha comprado ia até aos três meses de um recém-nascido, porém, o menino, Zagrys, quando nasceu já precisava de roupa para um bebé de seis meses.