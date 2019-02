Bebé entra em coma após o pai lhe dar cachaça a beber

Caso aconteceu na Bahia, Brasil, e o bebé continua internado num estado de coma alcoólico.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:34

Um bebé de apenas um ano foi internado este domingo num hospital da cidade de Teixeira de Freitas, no sul do estado da Bahia, Brasil, com um quadro de coma alcoólico depois de o próprio pai o fazer ingerir várias doses de cachaça, a forte aguardente brasileira feita a partir da cana de açúcar. Esta segunda-feira, o bebé continuava internado na Unidade Municipal Materno-Infantil da cidade, mas o hospital não revelou o seu estado.

O caso ocorreu na cidade onde a família vive, Mucuri, e o bebé foi socorrido por homens da Polícia Militar alertados pela mãe, que preferiu não revelar o nome. Segundo o inspetor da polícia responsável pelo caso Charlton Bertolini, de Teixeira de Freitas, a mãe do bebé decidiu dar o alarme e pedir a ajuda da polícia ao encontrar o filho na cama já a passar mal.

De acordo com o inspetor, ela disse que o marido, Gleciano Sousa Santos, de 26 anos, tinha passado a tarde a beber e deu várias doses da bebida alcoólica ao filho. No relato dela, o marido misturou a cachaça a refrigerante e foi forçando o bebé a beber, mas não sabe a quantidade de álcool que a criança ingeriu.

Ao ser preso, Gleciano negou esta versão e alegou que o filho bebeu a cachaça sem ele perceber, mas foi incriminado por fornecer bebida alcoólica a vulnerável e ficou detido provisoriamente num quartel da própria polícia. No nordeste do Brasil, onde a Bahia se localiza, alguns homens dão bebida alcoólica a filhos pequenos do sexo masculino, até em bares e outros locais públicos, apesar de ser proibido, para, alegam, os "fazerem homens" como eles.