Bebé forçado a comer os próprios dedos após mãe morrer em casa com overdose de drogas

Um bebé com dois meses sobreviveu por milagre sem comida ou água durante pelo menos quatro dias, após a mãe morrer em casa, no estado norte-americano do Kentucky, vítima de uma overdose de droga.

O pequeno Dreseaun foi encontrado deitado em cima do corpo da mãe e apresentava ferimentos nas mãos: devido à fome terá ‘mordido’ os dedos com as gengivas para não morrer à fome ou à sede, acreditam as autoridades.

A família ficou em choque com o caso. A avó recordou que, cinco dias antes, a filha e o neto tinham estado com ela. "Estiveram na minha casa, vieram-me visitar. Depois levei-o à escola. Estava tudo bem, foi um bom dia. Foi um dia de risos", disse em lágrimas. Cinco dias depois foi contactada pela polícia para identificar o corpo.

Danielle Ward tinha 29 anos. O alerta foi dado por vizinhos, que estranharam não ver a jovem ou o bebé durante vários dias.

"O meu neto estava no apartamento, enquanto a minha filha estava ali morta. A mãozinha dele estava em carne viva, ele estava a tentar comer para sobreviver. Deus está envolvido nisto, olhou por ele. Esteve ali dias e dias, um recém-nascido, sem quaisquer instintos de sobrevivência.", termina a avó emocionada.

O bebé encontra-se internado num hospital local, a recuperar dos ferimentos nas mãos e de desidratação severa. Os médicos adiantam que Dreseaun está bem de saúde e é expectável que esteja completamente recuperado "muito em breve".