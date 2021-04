Recém-nascido em saco do lixo largado em aterro na Póvoa de Lanhoso

Um bebé recém-nascido, aparentando ter os nove meses de gestação, foi encontrado dentro de um saco de lixo, no aterro sanitário da Braval, na Póvoa de Lanhoso. O achado macabro foi feito esta quarta-feira de madrugada pelos funcionários que faziam a triagem dos resíduos provenientes dos seis concelhos do Baixo Cávado abrangidos pelo Ecoparque.Aperceberam-se de que se tratava de um menino e que já não apresentava sinais vitais. Deram o alerta aos responsáveis, que acionaram as autoridades. O caso chocou os funcionários, por se tratar de um bebé já bastante desenvolvido. O corpo vai ser autopsiado, no Gabinete Médico-Legal de Braga, e o exame forense vai permitir esclarecer, por exemplo, se o bebé nasceu vivo ou morto.A Polícia Judiciária de Braga foi ao local, ainda durante a madrugada, para recolher elementos para investigação. O saco onde estava o corpo do bebé também foi recolhido, para tentar identificar a mãe. Uma tarefa que leva as autoridades a solicitaram a "denúncia" a quem possa ter informações sobre o caso. O Ecoparque serve seis concelhos, com 300 mil habitantes.