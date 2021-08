Bebé mata pai a tiro após pegar em arma que pensava ser brinquedo

Um bebé de dois anos de idade matou o próprio pai a tiro após pegar na arma do progenitor, pensando que esta se tratava de um brinquedo. O caso aconteceu em Gastonia, Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte, no passado domingo.

Markovia Durham, de 29 anos, e o filho estavam a visitar a avó. O homem estava a jantar quando se deu a tragédia.

Segundo a avó da criança, Phyllis Hollland, revelou à Fox 46, o menino pegou na arma, recentemente comprada pelo pai e disparou acidentalmente, atingindo o progenitor nas costas. Após o disparo, o bebé assustou-se e fugiu a chorar.

A polícia local continua a investigação, numa altura em que a família foi questionada pelos Serviços Sociais e pela Proteção de Menores.

De acordo com a avó, o bebé está me choque e não percebe o que aconteceu ao pai: "Ele pergunta pelo papá. Só tem dois anos e não entende o que se passou", revela em lágrimas.