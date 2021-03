Menino de cinco anos detido pela polícia e algemado por ter fugido da escola

Um menino de apenas cinco anos ficou em choque e em lágrimas ao ser algemado em frente à mãe, depois de ter fugido da escola e ter sido apanhado pelas autoridades norte-americanas em Maryland, nos Estados Unidos. O episódio aconteceu no início de janeiro, mas apenas agora as imagens das câmaras dos agentes foram divulgadas.O vídeo da ação policial foi divulgado nos últimos dias e tem gerado bastante discussão nas redes sociais. O menino de cinco anos foi apanhado pela polícia depois de fugir da escola. "Tu sentes que podes tomar as tuas próprias decisões? És adulto? Tens 18 anos?", questionam os agentes ao tentarem perceber o porquê do jovem ter fugido da escola.Nas imagens é possível ver a criança a ser agarrada pelos agentes, que o colocam no banco de trás da viatura policial. Nesse momento, o menino acabou por não segurar as lágrimas.Depois de ser levado para a escola, os agentes continuaram em tom intimidatório a falar com a criança que acabou por ser algemada em frente à mãe - as imagens deste momento podem ser vistas no final do vídeo divulgado pelas autoridades.A família do menino já abriu um processo contra a atuação dos agentes e contra o Conselho de Educação do Condado de Montgomery. Procuram agora receber uma indemnização compensatória pelo caso, alegando que a criança sofreu severamente a nível emocional, após o incidente.O próprio departamento de Polícia do Condado de Montgomery disse que já tinha aberto uma investigação à conduta dos agentes.