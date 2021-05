Menino de três anos atinge irmã bebé a tiro com arma que pai escondia no sofá

Um menino de três anos atingiu a irmã bebé, de dois anos, com um tiro no pito após disparar uma arma carregada que o pai das crianças tinha escondida no sofá. O caso aconteceu na Flórida, EUA.

Após a tragédia, o pai das crianças, Kevonte Wilson, pegou na filha e levou para o hospital. A caminho da unidade de saúde sofreu um acidente de viação, que feriu os dois condutores envolvidos. Pai e filha acabaram por chegar ao hospital de ambulância, a menina em risco de vida.

"Não me canso de dizer isto, de têm armas de fogo em casa, afastem-nas das crianças. Esta linda menina está a lutar pela vida, porque outra criança. Sem capacidade de decisão, conseguiu ter nas mãos uma arma", disse o xerife local.

Segundo as autoridades, o pai das crianças estava a ver um jogo de futebol com amigos quando ouviu o som do disparo e a criança a chorar. A mãe da criança estava fora de casa naquele momento e disse às autoridades que os filhos já deviam estar ao cuidado dela naquela altura (os pais são separados e têm custódia partilhada das crianças".

De acordo com a polícia, o menor "naturalmente, não vai ser acusado pelo disparo". "A criança não pode ser responsabilizada pela sua conduta. Não há nenhuma razão para pensar que isto foi um ato intencional. As crianças estavam a brincar e o menino achou que era um brinquedo. Mas os adultos vão ser responsabilizados", garantiu o xerife.