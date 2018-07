Bebé morre à porta do hospital em ambulância

Portas do veículo de emergência não abriram e criança acabou por sufocar.

Um bebé com dois meses acabou por morrer depois de sufocar no interior de uma ambulância, à porta do hospital, porque as portas do veículo de emergência não abriam.



A criança ficou fechada e sozinha durante duas horas e os pais, desesperados, queriam partir os vidros da viatura, mas foram impedidos por ser considerado "dano de propriedade governamental", de acordo com o Mirror.



O bebé precisava de uma cirurgia cardíaca e os pais, depois de chegarem de comboio a Raipur, na Índia, chamaram uma ambulância para levar a criança ao hospital. Ao chegarem ao local onde a criança iria ser atendida, as portas da ambulância não abriram por mau funcionamento do veículo.



Um mecânico foi chamado ao local mas só duas horas depois conseguiram resgatar a criança, já sem vida.



De acordo com o jornal britânico, a companhia de ambulâncias nega qualquer negligência do serviço garantindo que a criança já seguia sem vida antes de chegar ao hospital.