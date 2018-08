Bebé nasce 14 dias depois da irmã gémea

Criança nasceu de parto normal, com 820 gramas, em Yucatán, no México.

Um bebé sobreviveu 14 dias no útero da mãe, depois do parto espontâneo que levou ao nascimento prematuro da irmã gémea que acabou por falecer, no hospital de Yucatán, no México.

De acordo com o Diario de Yucatán, o bebé sobrevivente nasceu de parto normal e a pesar 820 gramas, com apenas 25 semanas de gestação, no dia 31 de maio.

O bebé, batizado de Jesús Antonio, terá ficado ainda durante alguns meses tempo no hospital para garantir observação constante e cuidados médicos. Entretanto, a criança chegou aos 1,840 quilogramas e teve alta hospitalar.

Avança o mesmo jornal, que a mãe terá sido internada no dia 17 de maio, no entanto a primeira bebé a nascer acabou por falecer dias depois do parto. Os médicos conseguiram preservar a gestação do bebé que ainda estava no útero para que este se pudesse desenvolver mais tempo de forma natural.