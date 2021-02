Bebé nasce morto devido à Covid-19. Médicos acreditam que foi infetado através da placenta

Assuta em Ashdod, no Israel,





Um bebé, cuja mãe tinha Covid-19, nasceu morto após ter sido infetado com o novo coronavírus pela placenta, de acordo com médicos israelitas.A mulher de 29 anos encontrava-se na 25ª semana de gestação e deslocou-se até ao Hospitalcom sintomas da doença.A grávida tinha febre há dois dias e acabou por testar positivo à Covid-19. Os testes feitos ao bebé após o parto revelaram que o recém-nascido também estava infetado com o vírus, avançou o Times of Israel.

O chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do hospital, Dr. Tal Brosh, disse ao site de notícias Ynet que o feto foi infetado "pela placenta e, com alto grau de certeza, morreu devido ao coronavírus".



Este é o primeiro caso no país e uma rara ocorrência no Mundo, revelou o Ministério da Saúde de Israel.