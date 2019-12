Bebé rinoceronte negro é o milagre de Natal no Potter Park Zoo

Pela primeira vez na história de 100 anos do Potter Park Zoo, nasceu uma cria de rinoceronte negro às 5h40 de dia 24 de dezembro em Lansing, Michigan. O momento do nascimento foi publicado na página do Facebook do jardim zoológico. "É um menino", escreveu Potter Park Zoo no anúncio do nascimento.

O bebé de rinoceronte ainda não tem nome e, de acordo com o comunicado publicado no Facebook, só será visível ao público na primavera de 2020.

A cria levantou-se uma hora e meia depois de ter nascido e foi amamentado pela primeira vez a meio da manhã. Sabe-se que a espécie de rinoceronte negro está altamente ameaçada devido à caça furtiva na natureza.

De acordo com o World Wildlife Fund, existem cerca de 5000 rinocerontes negros na natureza africana, o dobro do que acontecia há 20 anos através quando a espécie estava quase em extinção.

O mais recente bebé rinoceronte foi criado como parte do Plano de Sobrevivência da Associação de Zoológicos e Aquários (AZA), que tem como objetivo ajudar na conservação da população nas instituições membros da AZA.

Na Associação de Zoológicos e Aquários existem mais de 50 rinocerontes negros, sendo que um deles veio do Texas para procriar com Doppsee, a mãe do bebé que nasceu este Natal.

De acordo com um comunicado de imprensa do Potter Park Zoo, nascem menos de dois bezerros anualmente em cativeiro, fazendo com que cada recém-nascido seja "vital para esta população em perigo".