Bebés com espinha bífida operados no útero da mãe em cirurgia inédita

Operação foi concluída com sucesso no Reino Unido.

Semanas antes de nascerem e de respirarem pela primeira vez, dois bebés que sofriam de uma malformação foram operados ainda dentro do útero da mãe, numa cirurgia inovadora que aconteceu no Reino Unido.



Os bebés, que sofriam de Espinha Bifída, foram operados por uma equipa de 30 médicos do Hospital Universitário de Londres durante este verão. Esta má formação é conhecida por causar danos ao sistema nervoso central.



Os bebés que sofrem desta doença, que se caracteriza por um fechamento incompleto do tubo neural, normalmente são operados após o nascimento, mas vários estudos revelaram que reparar a medula espinhal o quanto antes pode evitar a perda maior de fluidos e desta forma prevenir que as crianças não sofram de degenerações fisícas e de mobilidade.



Apesar dos benefícios, esta é uma cirurgia arriscada que pode causar parto prematuro. No entanto, tanto a mãe como os bebés estão a recuperar bem.