Beirute devastada por explosão gigante que matou mais de 70 pessoas

Uma gigantesca explosão de origem desconhecida devastou ontem grande parte da capital libanesa, Beirute, causando destruição sem precedentes e provocando um elevado número de mortos e feridos, ainda por contabilizar. A Cruz Vermelha local fala em "centenas de vítimas" e os hospitais locais estão sobrelotados.Ao que tudo indica, a explosão terá sido causada por um incêndio na zona do porto. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumo junto a um armazém após o que parece ter sido uma explosão inicial de pequena dimensão. Subitamente, as imagens mostram uma segunda deflagração, enorme, que oblitera toda a zona, com a onda de choque a propagar-se centenas de metros em escassos segundos. Há relatos de danos significativos no aeroporto de Beirute, que fica a mais de seis quilómetros, e testemunhas garantem que o estrondo foi ouvido na ilha de Chipre, a mais de 200 quilómetros.Milhares de pessoas em pânico saíram para as ruas, muitas delas feridas pelos estilhaços de vidros destruídos pela explosão. Um hospital situado a dois quilómetros do porto ficou praticamente destruído e não estava a aceitar feridos. Um outro hospital terá recebido mais de 400 feridos nas primeiras horas após a explosão.As causas da explosão eram desconhecidas e circulavam informações contraditórias sobre o material que estaria guardado nos armazéns do porto, havendo quem falasse em pirotecnia, produtos químicos ou explosivos. A hipótese de terrorismo não foi mencionada, muito embora o Líbano viva um momento de grande tensão devido ao fim do julgamento, na sexta-feira, dos alegados responsáveis pelo assassinato do ex-PM Rafik Hariri, em 2005.