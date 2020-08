Saiba o que é nitrato de amónio, o químico que estará na origem das violentas explosões em Beirute

O ministro do Interior libanês anunciou ao final da tarde desta terça-feira que o composto químico nitrato de amónio estará na origem das violentas explosões que provocaram centenas de feridos e vários mortos em Beirute, capital do Líbano.O nitrato de amónio estaria armazenado junto ao porto onde se deram as explosões. As autoridades libanesas tentam agora perceber porque é que o composto químico estava armazenado naquele local.O nitrato de amónio é um composto químico utilizado predominantemente na agricultura como fertilizante de alto nitrogénio, mas é também muito utilizado como principal componente em misturas explosivas usadas em minas, pedreiras e construção civil.O principal constituinte deste químico é o ANFO, um explosivo industrial. Vários países abandonaram o uso deste composto devido às preocupações com o seu potencial uso indevido.O nitrato de amónio, embora não seja vendido como explosivo, forma rapidamente misturas explosivas com propriedades variáveis quando combinado com outros explosivos primários.Em 1995, no atentado de Oklahoma, nos EUA, ou nos atentados de Olso em 2011, os explosivos utilizados nesses ataques eram feitos com recurso a nitrato de amónio.