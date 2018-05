Terrorista de Liège matou uma pessoa na noite antes dos atentados

Benjamim Herman deveria ter regressado à prisão nesse dia, mas envolveu-se em rixa antes de matar polícias.

O ministro do Interior da Bélgica anunciou esta quarta-feira que Benjamim Herman, o homem que matou duas polícias e um civil em Liège na terça-feira, é o autor de um quarto homicídio, que aconteceu na segunda-feira.

Jan Jambon revela que Michaël Wilmet, de 22 anos, foi encontrado morto em casa, na localidade de Om, com uma bala na cabeça. O atirador é Benjamim, que terá agido devido a desavenças relacionadas com um negócio de droga. O crime aconteceu na segunda-feira à noite, numa altura em que Herman deveria já ter regressado à prisão, após ter gozado uma saída precária de algumas horas.



A primeira vítima do terrorista tinha cadastro por tráfico de drogas (tal como Benjamim) e é descrito como um viciado em heroína. Tinha acabado de concluir uma pena de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, após ter sido condenado em 2014.