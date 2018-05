Terrorista de Liège é um belga com cadastro que se radicalizou na prisão

Homem foi abatido depois de matar duas mulheres polícias e uma civil . Mais dois agentes ficaram feridos.

10:24

O jornal Le Parisien e a televisão belga RTBF identificaram o homem que matou duas mulheres polícias e uma civil num tiroteio em Liège, na Bélgica, na manhã desta terça-feira. Trata-se de Benjamin Herman, de nacionalidade belga, e terá 35 ou 36 anos (nasceu em 1982). O homem tinha cadastro por crimes de roubo e delitos relacionados com droga. Saiu da prisão de Lantin (nos arredores de Liége) esta segunda-feira - estaria a gozar uma licença precária - e terá sido enquanto esteve detido que aderiu a correntes radicais de base islâmica. As autoridades belgas não confirmam, para já, a informação. Polícia belga define o caso como um ato de "terrorismo privilegiado".



O tiroteio aconteceu na avenida e no liceu de Leónie de Waha, onde o agressor entrou na manhã desta terça-feira. O site DH.be avança que o homem terá gritado 'Allahu Akbar', a saudação comum dos muçulmanos, antes de disparar. Acabou por ser abatido após fazer uma mulher refém.







Segundo os relatos da imprensa local, o atirador usou uma faca para atacar uma agente da polícia na avenida Boulevard d'Avroy. Roubou a arma de serviço da mulher, que usou para disparar contra ela e vários outros colegas. Uma segunda agente morreu e dois outros polícias ficaram feridos.



Uma mulher civil que estaria dentro de um carro na zona dos disparos também foi alvejada e morreu. A polícia de Liège confirma as mortes na sua página de Facebook.













De seguida, o atirador entrou no liceu de Leónie de Waha, que fica perto do café. Na escola, fez refém uma muher, que terá escapado com vida. A polícia avançou e, no tiroteio que se seguiu, o homem foi abatido. Um vídeo partilhado no Twitter permite ouvir os tiros disparados no local.



O tiroteio aconteceu por volta das 10h30 locais (9h30 em Portugal). A polícia garante que os alunos estão em segurança e nenhuma escola da cidade foi encerrada.





On reste chez soi les gars #Liege pic.twitter.com/6AVbC7t9Ae — Antoine Rsn (@toutoun_rens) May 29, 2018





A investigação passou entretanto das autoridades locais para a polícia federal. O caso está a ser encarado como um atentado terrorista.