Tiroteio em escola no Indiana faz pelo menos dois feridos

Suspeito do crime já se encontra sob custódia policial.

14:59

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio numa escola no estado norte-americano Indiana, nos EUA. Uma das vítimas é uma jovem adolescente.



De acordo com as informações avançadas pelos media norte-americanos, o atirador já está sob custódia policial e as autoridades estão no local.