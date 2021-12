Berlusconi quer ser presidente de Itália

O polémico antigo primeiro-ministro italiano e líder do partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, admitiu publicamente esta semana a intenção de tornar-se presidente de Itália, numa corrida que não conta ainda com outros candidatos declarados e cujo desfecho cabe, não aos italianos, mas sim ao parlamento. Crítico desse sistema eleitoral, Berlusconi anunciou também que assinará a petição dos Irmãos de Itália-Aliança Nacional pedindo a eleição direta do chefe de Estado.









O presidente em exercício, Sergio Mattarella, podia exercer um segundo mandato, mas anunciou que não se recandidata, o que deixa caminho livre a Berlusconi.

Apesar dos seus 85 anos, dos problemas de saúde e dos processos legais de que foi alvo por corrupção e escândalos sexuais, um deles por sexo com uma menor nas chamadas festas ‘Bunga Bunga’, o quatro vezes primeiro-ministro italiano diz que pretende ser presidente de Itália dando cumprimento a uma promessa que fez à mãe.





A votação parlamentar terá lugar a 4 de janeiro e poucos acreditam que Berlusconi venha a ser eleito, tanto mais que está ainda a ser investigado por subornar testemunhas no caso Ruby (sexo com uma menor) e tem vários processos a correr em tribunal. Sobre a eleição do presidente, a líder dos Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, agradeceu o apoio de Berlusconi e disse que “deve fazer-se uma lei constitucional e eleger o presidente com o voto dos cidadãos”.