A versão final daquele que ficou conhecido como o ‘pacote Cravinho’ – um conjunto de medidas anticorrupção que o deputado com o mesmo nome apresentou no parlamento – já tinha deixado cair a proposta de criminalização do enriquecimento ilícito dos detentores de cargos públicos. Estávamos em 2007, José Sócrates era primeiro-ministro e João Cravinho já tinha percebido, ainda em 2006,...