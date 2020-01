Beto Barbosa, 'Rei da Lambada', levado para o hospital após se sentir mal em palco

O cantor brasileiro Beto Barbosa, o "Rei da Lambada" de 64 anos e cujas canções correram o mundo no início dos anos 90, foi forçado a interromper na noite deste sábado um concerto que fazia no Clube Cabo Branco, em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, nordeste do Brasil. O cantor pediu desculpa ao público, que lotava o recinto, e saiu do palco sob aplausos.

"Gente, eu estou a passar mal, muito mal mesmo. Desculpem, mas vou ter de parar. Em 35 anos de carreira, é a primeira vez que faço isto, desculpem", justificou o artista ao interromper a música que estava a cantar aos 50 minutos de espetáculo, que deveria ter duração de 120 minutos. Enquanto o cantor saía do palco, os fãs aplaudiram-no, mostrando solidariedade.

Beto Barbosa foi levado para um hospital da capital da Paraíba e foi atendido por médicos. No final da madrugada deste domingo, depois de medicado, o artista teve alta hospitalar e foi para um hotel de João Pessoa com a recomendação de repouso absoluto.

Já no início da apresentação, logo após cantar a primeira canção, Beto Barbosa tinha dito ao público que não estava bem, que tinha passado o dia internado num hospital mas que pediu alta aos médicos para poder fazer dar o concerto, em respeito às pessoas que já tinham comprado o bilhete. Continuou a cantar, evidenciando algumas vezes uma certa dificuldade, até que aos 50 minutos de espetáculo foi forçado a parar.

Em 2018, Beto Barbosa enfrentou dois cancros, um na bexiga e outro na próstata, que o obrigou a passar por tratamentos de quimioterapia e cirurgias. Este domingo ele afirmou que a má disposição que o forçou a interromper o concerto não tem nada a ver com os cancros e que o problema foi outro, ainda não identificado.

No início dos anos 90, Beto Barbosa, até aí um executivo bem sucedido que administrava uma rede de lojas da família espalhadas por vários estados do Brasil mas que sempre foi apaixonado por música, surgiu como um verdadeiro meteoro no cenário musical brasileiro ao lançar um LP de Lambada.Canções como "Preta" e "Adocica" tornaram-se grandes sucessos no Brasil e, posteriormente, em todo o Mundo. Mesmo depois de ter passado o auge do ritmo, Beto manteve-se na ativa.