Bíblia proibida em várias escolas do Utah por ter conteúdo pornográfico

Várias escolas de um distrito escolar do Estado norte-americano do Utah proibiram a Bíblia, depois do pai de um aluno a ter denunciado o livro religioso como pornográfico, pelo seu conteúdo sexual e violento.

Este encarregado de educação aproveitou uma polémica lei estatal que permite a retirada das escolas de livros didáticos considerados impróprios para os alunos, segundo o jornal The Salt Lake Tribune, citado pela Efe.

De acordo com este pai, a bíblia contém passagens sobre incesto, violação e prostituição, e é essencialmente pornográfica, ao abrigo de lei estatal aprovada em 2022, que tem sido utilizada sobretudo por grupos conservadores para censurar livros sobre temas raciais ou sobre a comunidade LGBTQI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Queer e Intersexo).