Professora acusada de traumatizar alunos por mostrar filme da Disney com personagem gay

Uma professora norte-americana está a ser investigada por ter mostrado aos alunos do quinto ano, durante uma aula, um filme de animação da Disney com um personagem homossexual. Jenna Barbee foi acusada de estar a traumatizar crianças e de violar a política escolar.De acordo com o jornal britânico The Guardian, a mãe de um aluno denunciou a professora ao Departamento de Educação do estado da Flórida, EUA, depois de a docente mostrar o filme "O Estranho Mundo" numa aula. Em causa está a violação de uma lei conhecida comummente por "Não diga gay", introduzida por um governador republicano que proíbe que sejam mencionadas questões sobre identidade sexual e de género aos alunos durante as aulas."Não é função do professor impor crenças a um aluno. Permitir que filmes como estes sejam apresentados ajudam os professores a abrir uma porta para conversas que não cabem na nossa sala de aula", afirmou a encarregada de educação, citada por aquele jornal.A docente, que está no seu primeiro ano de carreira, explicou que a escolha daquele filme nada teve a ver com questões de orientação sexual. Referiu que a animação abordava questões importantes dentro do programa escolar. No TikTok publicou um vídeo no qual apresentava a sua versão da história."Tenho muitos alunos que me têm procurado este ano, muito antes de lhes ter mostrado o filme, para falar sobre a sua orientação sexual. Contam-me que fazem parte da comunidade LGBTQI+, eu oiço-os, mas não interfiro nem tento colocar ideias na cabeça deles", sublinhou a professora.Os alunos que assistiram ao filme "O Estranho Mundo" na aula foram interrogados individualmente como parte da investigação. "Já imaginaram o trauma que isso pode trazer a uma criança?", disse.O "Estranho mundo", lançado no final de 2022, é um filme de comédia sobre uma família de exploradores que percorre a Terra em busca de uma planta rara que consegue fornecer energia para a sociedade. O protagonista, Ethan Clade, é gay e tem uma paixão por outra personagem masculina. A história, supostamente voltada para o público infantil, tem causado polémica em alguns estados conservadores nos Estados Unidos.