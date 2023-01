Biden apela à calma dos protestantes pela morte de jovem agredido por polícias nos EUA

Cinco polícias foram acusados esta quinta-feira do homicídio de um homem, também ele afro-americano, depois de ter sido detido numa operação de trânsito, em janeiro, nos EUA. O homem, que terá sido agredido, acabou por morrer três dias depois da detenção.De acordo com a Reuters, esta sexta-feira, cerca das 18h locais, é esperado que seja revelado um vídeo filmado a partir de uma câmara de um dois agentes que mostra Tyre Nichols, de 29 anos, a ser detido.O presidente dos EUA, Joe Biden, já reagiu e apelou a que quaisquer protestos desencadeados pela morte do jovem decorram de forma pacífica. "A raiva é compreensível, mas a violência nunca é aceitável", referiu.Além de homicídio, os cinco agentes, foram acusados de agressão agravada, rapto agravado, má conduta oficial e opressão oficial. Os polícias foram demitidos no sábado passado após uma investigação interna ter descoberto que tinham violado várias políticas, incluindo o uso excessivo de força, a não intervenção, e a não prestação de auxílio.A declaração inicial do Departamento de Polícia de Memphis sobre a morte revelou que foi chamada uma ambulância, porque Nichols se queixou de "falta de ar", tendo sido levado para um hospital em estado crítico.