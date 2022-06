Biden apela a exceção no Senado para se poder aprovar lei sobre o direito ao aborto nos EUA

O presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden apelou esta quinta-feira à exceção nas regras do Senado para aprovar a lei sobre o direito ao aborto.Esta exceção iria traduzir-se num "alívio" das regras que estabelecem a passagem da lei de uma decisão judicial, neste situação a do caso Roe v Wade, que estava na origem do direito constitucional ao aborto, segundo a AFP News Agency."A coisa mais importante é que temos de mudar, acredito eu", afirmou o presidente norte-americano.Apelo de Biden procura desta forma fazer com que os democratas possam aprovar uma lei sobre o direito ao aborto, invertendo a recente decisão do Supremo Tribunal americano.Sobre as emissões de carbono, o Supremo Tribunal dos EUA impôs limites à autoridade do governo federal na criação de regulamentos para reduzir as emissões de carbono das centrais elétricas.Esta decisão não vai ao encontro dos planos de Joe Biden para combater as alterações climáticas, segundo a Reuters.Em atualização