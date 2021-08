Biden diz que Cuomo se devia demitir após investigação ter concluído que assediou sexualmente várias mulheres

Cuomo continuou esta terça-feira a negar tudo. Numa conferência de Imprensa a 3 de março, respondendo às primeiras acusações, feitas no final de fevereiro, o governador já tinha assegurado nunca ter tocado uma mulher de forma inapropriada. Apesar disso, pediu desculpa caso tenha inadvertidamente causado incómodo a alguém.





Bennett, Lindsey Boylan, Anna Liss e Karen Hinton, antigas assessoras ou colaboradoras do governador, acusaram-no de assédio sexual.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta terça-feira que o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, se devia demitir após a conclusão de uma investigação independente que concluiu que o governador assediou sexualmente várias mulheres.Sobre um possível 'impeachment' de Cuomo, Biden respondeu que é preciso "dar um passo de cada vez".A posição do presidente dos EUA sucede o anúncio da procuradora de Nova Iorque Letitia James de que uma investigação independente ao governador Andrew Cuomo tinha determinado que este assediou várias funcionárias e ex-funcionárias do governo criando um ambiente de trabalho "hostil".A investigação, conduzida por dois advogados externos, concluiu que a administração de Cuomo estava "repleta de medo e intimidação".Cuomo e a sua equipa, de acordo com a investigação, chegaram a trabalhar em conjunto numa retaliação contra uma ex-funcionária que o acusou de assédio. Cuomo também assediou mulheres fora do governo, concluiu a investigação.Andrew Cuomo, de 63 anos, é filho do ex-governador de Nova York, Mario Cuomo. O democrata chegou a ser considerado um futuro candidato à presidência dos EUA.c