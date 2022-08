Biden testa negativo à Covid-19, mas vai continuar em isolamento até receber teste de confirmação

O presidente norte-americano Joe Biden testou, este sábado, negativo para a Covid-19, no entanto vai permanecer em isolamento por precaução até receber o resultado do teste de confimação.Biden tinha sido infetado pela primeira vez no dia 21 de julho, fazendo um isolamento de cinco dias. Contudo, a 30 de julho - apenas três dias depois - volta a testar positivo para a doença.Os casos de reinfeção são menos frequentes, mas tendem a acontecer àqueles que, tal como Biden, recorreram ao antiviral Paxlovid.O médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, disse que o presidente dos EUA "continua a sentir-se bem", informa o The Guardian.