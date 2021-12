Donald Trump testou positivo à Covid-19 três dias antes do debate presidencial com Joe Biden em 2020

Amy Coney Barrett

O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, testou positivo à Covid-19 três dias antes do debate com o então eleito presidente, Joe Biden, em 2020.A informação avançada pelo jornal The Guardian esta quarta-feira cita membros da ex-administração.A revelação surge mais de um ano depois do primeiro debate presidencial, a 29 de setembro de 2020, numa altura em que, segundo o jornal, se especulava sobre o estado de saúde do então presidente norte-americano.No seu novo livro intitulado "The Chief's Chief", Mark Meadows, chefe de gabinete da administração Trump, revelou que o ex-presidente teria testado positivo ao novo coronavírus a 26 de setembro, ou seja, três dias antes do debate com o democrata.Trump conseguiu depois obter um resultado negativo num teste realizado logo de seguida ao resultado positivo, permitindo assim continuar com a agenda, que incluiu a cerimónia de tomada de posse da juíza do Supremo Tribunal dos EUA,, no Rose Garden.A administração republicano tornou público o resultado positivo à Covid-19 apenas a 2 de outubro. Recorde-se que Trump foi depois hospitalizado por apresentar um quadro leve de febre, tosse, congestão nasal e arrepios.Numa nota lançada pelo escritório de Trump, o magnata do imobiliário garante que "a história de eu ter tido Covid-19 à priori ou durante o primeiro debate [presidencial] é fake news. Na verdade, um teste antes do debate revelou que eu não tinha Covid-19".